مستشفى”هداسا عين كارم“ الإسرائيلي : صائب عريقات في وضع حرج

أعلن مستشفى ”هداسا عين كارم“ الإسرائيلي في القدس، تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الذي أصيب أخيرا بفيروس كورونا، واصفا حالته بأنها ”حرجة“.

وقال المستشفى في بيان: ”قضى السيد عريقات ليلة هادئة ولكن هذا الصباح تدهورت حالته بشكل حرج، جراء صعوبة التنفس“.

وأضاف البيان: ”تم إنعاشه وتنويمه“.

وكان عريقات (65 عاما) والمصاب بتليّف رئوي، خضع لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، أنها وافقت على نقل عريقات للعلاج في مستشفى ”هداسا عين كارم“ بالقدس، بناء على طلب السلطة الفلسطينية.

وذكر شهود عيان أن سيارة إسعاف إسرائيلية نقلته من منزله في أريحا بالضفة الغربية المحتلة، لتلقي العلاج اللازم.