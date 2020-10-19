العراق: عملية عسكرية لتطهير جنوب الموصل من داعش

وقالت هيئة الحشد الشعبى، إن "قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبى والقطاعات الملحقة بها شرعت بعملية إسناد واسعة لقطاعات الجيش العراقى لاقتحام وتطهير جزيرة كنعوص فى نهر دجلة جنوب الموصل"، مشيرة إلى أن مدفعية الجيش والحشد دكت أوكارا لتنظيم "داعش" تمهيدا لاقتحام الجزيرة. وأضافت أن العملية تهدف لتطهير كنعوص من تنظيم داعش الذى يتخذ من الجزيرة ملاذا دائما لخلاياه الإرهابية لصعوبة الوصول إليها بسبب وعورتها وكثافة أشجارها. يذكر، أن رئيس الوزراء العراقى الأسبق حيدر العبادى، كان قد أعلن القضاء على تنظيم داعش عسكرياً فى بلاده، ورغم ذلك لا تزال هناك عمليات متواصلة تستهدف فلول التنظيم الذين لا يزالون ينفذون أعمال عنف فى المناطق بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى.

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