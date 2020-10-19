عاجل.. انطلاق محادثات 5+5 الليبية برعاية أممية فى جنيف

وكانت مصادر عسكرية من الجيش الليبى، قد أعلنت فى وقت سابق، أن اجتماع جنيف، سيناقش تثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين، ووضع خطة مشتركة لتفكيك المجموعات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد والتفاهم حول منطقتى سرت والجفرة وإبقائها منطقة منزوعة السلاح ومساحة آمنة، إضافة إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة فى ليبيا.

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