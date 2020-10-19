منذ انطلاقها في يوم الخميس الخامس من جمادى الثانية لعام ١٤٣٦ للهجرة (26 مارس 2015 م) في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت الرياض تلبيةً لدعوة إخواننا في اليمن قامت عاصفة الحزم لتعيد الحق لأصحابه وتحافظ على وحدة الأراضي اليمنية الشقيقة من عدوان غاشم من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المعتدية والتابعة لإيران .

قام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بتنفيذ هذه العاصفة لدعم الشرعية اليمنية و لتعيد الهدوء للمنطقة وتفشل مخططاتٍ وأهدافٍ سياسيةٍ حوثيةٍ وإقليميةٍ في المنطقة بدعمٍ وتدبيرٍ إيراني لتثبت الدولة الفارسية عدائها التاريخي لكل ماهو عربي .

منذ انطلاقها قام جنودنا البواسل وإخوانهم في التحالف العربي بضرب أروع التضحيات في الدفاع عن حق الشعب اليمني الشقيق وحماية لحدود أراضي المملكة العربية السعودية من أي خطرٍ قائمٍ فقاتلوا قتال الابطال ودحروا الحوثي في كل موقعٍ ومعركةٍ ولم يمنعهم – ما قام به الحوثي من تعريض حياة آلاف المدنيين السعودين والمقيمين للخطر بإطلاقه مئات الصواريخ البالستية وآلاف المقذوفات الحربية على مواقع مدنية – من الحفاظ على أرواح الأبرياء من المغلوبين على أمرهم من اليمنيين المدنيين الذين وقعوا ضحية لاتخاذهم دروعاً بشرية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية مما تطلب دقة وحذر شديدين عند أي غارةٍ جوية أو هجمةٍ برية وقد وقع عدد منهم شهداء الواجب نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء وآخرين جرحى نسأل الله أن يشفي جراحهم ومنهم من وقع في الأسر نسأل الله يفك أسرهم.

بذلت حكومتنا الرشيدة وفقها الله كل ما بوسعها لمعالجة المصابين كما بذلت جهودا جبارة في استعادة هؤلاء الأبطال الأسرى، ولله الحمد تكللت المساعي بعودة عدد منهم لأرض الوطن لتكون فرحة وطن بعودة أبطاله فرحة طال انتظارها لتختلط مشاعر الفرح بالدموع؛ فرحة عمت الوطن بأكمله ونقول لابطالنا عوداً حميداً يا حماة أرض الوطن يا درعنا الحصين، ونفاخر بكم بين الأمم ونقول هؤلاء هم أبطالنا عادوا لوطنهم وهم نماذج مشرفة نفتخر بها، وسنبقى نخلد ذكرهم بحروف من ذهب في تاريخ أجيالنا ونضرب بهم أروع الأمثلة في المواطنة الحقه.

#أكسجينيات : في حين تنقل كريات الدم الحمراء الأكسجين تقوم الكريات البيضاء بالدفاع عن أجسامنا لنعم بحياة سليمة ، كذلك جنودنا البواسل يدافعون عن وطننا لننعم فيه بحياة سعيدة.

بقلم : مفرح الغامدي

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