شؤون الحرمين تدشن تطبيق زائرون لتنظيم الدخول والخروج بالمسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ‏الدكتور عبدالرحمن السديس، التطبيق ‏الإلكتروني “زائرون‎”‎، بهدف تنظيم عملية دخول وخروج ‏الزائرين من وإلى المسجد.‏

‏ وناقش مع مسؤولي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، ‏مستجدات منظومة الخدمات الرقمية المقدمة، ومنها تنظيم ‏عمليات دخول وخروج الزائرين، بما يتوافق مع الطاقات ‏الاستيعابية المخصصة مسبقاً، وضمن الإجراءات الاحترازية.‏

وأشار السديس خلال التدشين إلى أهمية استخدام الوسائل التقنية ‏الحديثة في التطوير المستمر لمنظومة خدمات الوكالة، وتحديثها ‏بما ينعكس على المنظومة الخدمية المقدمة لقاصدي الحرمين ‏الشريفين‎.‎