شؤون الحرمين تدشن تطبيق زائرون لتنظيم الدخول والخروج بالمسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، التطبيق الإلكتروني “زائرون”، بهدف تنظيم عملية دخول وخروج الزائرين من وإلى المسجد.
وناقش مع مسؤولي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، مستجدات منظومة الخدمات الرقمية المقدمة، ومنها تنظيم عمليات دخول وخروج الزائرين، بما يتوافق مع الطاقات الاستيعابية المخصصة مسبقاً، وضمن الإجراءات الاحترازية.
وأشار السديس خلال التدشين إلى أهمية استخدام الوسائل التقنية الحديثة في التطوير المستمر لمنظومة خدمات الوكالة، وتحديثها بما ينعكس على المنظومة الخدمية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.
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