إرادة بجدة يفعل اليوم العالمي للصحة النفسية

الخليج – حمدان بن سلمان الغامدي-جدة : نيابة عن سعادة المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية الدكتور سعيد بن عبدالعزيز الدعجاني دشن الدكتور خالد العوفي نائب المشرف العام لخدمات إرادة بجدة فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار الإستثمار في الصحة النفسية اليوم الاحد الموافق 2020/10/18 وذلك عبر تدشين الندوة العلمية لليوم العالمي التي اشتملت على أربعة محاور رئيسية وهي :

الورقة الأولى : الدكتور عبدالعزيز محمد الزهراني رئيس قسم الطب النفسي “الوقاية كوسيلة للإستثمار في الصحة النفسية” الورقة الثانية : الصيدلي : شادي الحارثي مشرف الصيدلية الداخلية ؛ قسم الصيدلية “مفاهيم حول الأدوية النفسية” مشاركة لبحث علمي للأستاذة : ريما دحام الفندي بعنوان :

( اليقظة الذهنية Mindfulness ) الورقة الثالثة : الأستاذ عبدالله حسن الشيخي أخصائي اجتماعي أول ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية *الإستثمار الأمثل للصحة النفسية وأثرها على الفرد والمجتمع” الورقة الرابعة : الأستاذ محمد الغامدي أخصائي أول عيادي قسم علم النفس الإكلينيكي “الادخار النفسي لتعزيز الصحة النفسية”

وحظيت الندوة بحضور المستفيدين ملتزمين بالاشتراطات والإحترازات اللازمة للوقاية من فايروس كورونا والمتمثلة في لبس الكمامة والمحافظة على التباعد الإجتماعي وعدم المصافحة..

بدورها عبرت إدارة المجمع عن أهمية هذا اليوم من كل عام ويجب أن يكون العام كله مهتماً بهذا اليوم لما فيه من جوانب مضيئة ومشرقة إذا حافظ الإنسان والفرد والمجتمع على تميزه..

وفي نهاية الفعالية كرمت إدارة المجمع المحاضرين والمشاركين الداعمين والمنظمين على هذا التميز والعطاء المستمر.

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