فتح باب القبول بالوظائف العسكرية في الدفاع المدني

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتبة (وكيل رقيب- عريف- جندي أول).

وبحسب ما أوردته منصة (أبشر توظيف) على موقعها الإلكتروني، سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف بدءًا من اليوم الإثنين الموافق 2/3/1442هـ، وحتى يوم السبت الموافق 7/3/1442هـ، عبر على الرابط التالي https://jobs.sa على أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كل إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– توافر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

– تعبَّأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

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