المبادرة السودانية للتطبيع: ليس هنالك سبب يمنع قيام تطبيع علاقات مع إسرائيل

قالت المبادرة السودانية الشعبية للتطبيع مع إسرائيل، يوم أمس الأحد، إن "الأصل بين الأمم التعايش والتعاون، وإن إقامة علاقات مع إسرائيل، لا يعني التنازل عن حقوق الفلسطينيين".

وأشارت المبادرة السودانية في بيان لها، إلى أنهم "لن يكونوا أسيرين للماضي والأيدولوجيات الانكفائية، وأنه ليس هنالك سبب يمنع قيام تطبيع علاقات مع إسرائيل".

ولفت البيان إلى أن الأمين العام للمبادرة، نجم الدين آدم عبد الله، كشف عن إجراء استفتاء عشوائي أسفر عن موافقة 83% من السودانيين المستطلعة آراؤهم، على التطبيع مع إسرائيل.

وشارك في لقاء المبادرة عدد من الفاعليات الشعبية المؤيدة للتطبيع مع اسرائيل .

جديرا بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الخرطوم على لائحتها "للدول الراعية للإرهاب"، إثر اتهامها بصلات مع جماعات إسلامية، بما في ذلك تنظيم القاعدة، حيث كان زعيم التنظيم السابق، اسامه بن لادن، قد أقام في السودان في الفترة الممتدة بين العام 1992، والعام 1996.

وتسعى السودان لشطب اسمها من هذه اللائحة، موضحة أن التطبيع مع إسرائيل ليس له علاقة بهذا الأمر.