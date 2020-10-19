شرطة الرياض تقبض على 4 مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على (أربعة مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية)، لتورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، حيث ضبط بداخلها (3620) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و(22) جهاز جوّال، وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين. وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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