عاجل.. تونس تفرض حظر التجوال اعتبارا من الغد لمواجهة كورونا

وكان مدير معهد "باستور" وعضو لجنة مجابهة كورونا بتونس، الهاشمى الوزير، أكد فى وقت سابق، أن إمكانية اللجوء للحجر الصحى الشامل واردة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) فى البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.