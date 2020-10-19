مستشفى إسرائيلى: حالة عريقات حرجة.. وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى

وقالت المتحدثة هدار البويم "أمضى عريقات ليلة هادئة لكن حالته تدهورت هذا الصباح وهى الآن حرجة"، مضيفة "بسبب ضيق فى التنفس تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى وأٌدخل فى غيبوبة اصطناعية".
وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، قد نقل أمس الأحد، إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، وافقت إسرائيل على علاج عريقات فى إحدى مستشفياتها، حيث جرى نقله إلى مستشفى هداسا الإسرائيلية.
ويشغل عريقات منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما أنه من كبار مستشارى الرئيس الفلسطينى محمود عباس وشغل مناصب رفيعة فى عهد سلفه ياسر عرفات.
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