مصرع مصرى دهسا فى الكويت.. والشرطة تلقى القبض على القاتل

وبحسب صحيفة "الراى" الكويتية، فقد تبين أن قائد المركبة التى دهست المواطن المصرى، مواطنة وأفادت بأنها لم تقصد دهسه وأحيلت للتحقيق. وتابعت الصحيفة : "المقيم من الجنسية المصرية مواليد 1967 فارق الحياة إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة فى منطقة السالمية، فى حين فر قائدها هربا عقب الواقعة".

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