مرور الطائف يضبط شخصًا قاد مركبته بسرعة عالية

ضبطت دوريات المرور بمحافظة الطائف، قائد مركبة “شاص”، نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بدون لوحات، ويسير بسرعة عالية ويرواغ بين المركبات.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الشخص عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، لافتة إلى أنه تم القبض عليه، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

ونشر حساب “المرور”، صوراً تظهر عداد السرعة بالمركبة وهو يشير إلى سيرها بسرعة عالية جداً، وصورة للمركبة بعد ضبطها.