وزير التعليم السعودي: المنظمات والجهات التعليمية العالمية تنظر باهتمام وتقدير للنموذج السعودي...

أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أنّ المنظمات والجهات التعليمية العالمية تنظر باهتمام وتقدير للنموذج السعودي في التعليم عن بُعد، التي كان من ضمنها ما أعلن عنه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن مشاركة 6 منظمات وجهات عالمية في دراستين عن تجربة المملكة في التعليم الإلكتروني؛ بالتطبيق على 342 ألف مبحوث، من خلال قياس مستوى الجاهزية والتحديات والاستجابة والأثر للأبعاد التالية: (القيادة- التقنية- التقييم- الدعم والتدريب- دعم الطالب- التعليم والتعلّم الإلكتروني- التقويم والتطوير المستمر- تصميم المحتوى الإلكتروني)".

وأوضح معاليه أنّ الدراستين أظهرتا تقدم المملكة في 13 مؤشراً من أصل 16 مؤشراً على مستوى 37 دولة، وأشيد فيهما بجهود المملكة في التعليم عن بُعد، من خلال ثلاثة جوانب للقوة، وهي: (سرعة الاستجابة للمتغيّرات والتحديات- تعدد الخيارات للتعليم عن بُعد أمام الطلاب والطالبات- التحسين المستمر للمنصات التقنية لتجويد الخدمات للمستفيدين)، حيث أوصت دراسة التعليم العام بـ 71 مبادرة تطويرية مفتوحة، والتعليم العالي بـ 78 مبادرة، ومعظم هذه المبادرات جرى بالفعل العمل عليها وتحسين الأداء من خلال عمليات التطوير والجودة.

ونوه آل الشيخ بدعم القيادة -أيدها الله- للتعليم، واهتمامها بسلامة الطلاب والطالبات في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، ومن ذلك الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام، والتعليم الجامعي والتدريب التقني، وفق الضوابط المطبقة، منوهاً باللفتة الكريمة من مجلس الوزراء للمعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلّم، والإشادة بجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم.

وأوضح وزير التعليم أن نسبة الدخول لمنصة مدرستي وصلت إلى 99% من الطلاب والطالبات، والبقية 1% لا يتجاوز عددهم 55 ألفاً في جميع مناطق المملكة، وقد وُفِّر بديل لهم من خلال 23 قناة تعليمية فضائية، ونُظِّمت زيارات للطلاب وأولياء أمورهم للمدرسة لاستلام التكليفات بشكل أسبوعي.

وأكد على تطبيق الاختبارات الفترية -التي تُجرى في منتصف الفصل الدراسي (الأسبوع الثامن)- لجميع مراحل التعليم العام عن بُعد في منصة مدرستي، من خلال اختبارات تحريرية قصيرة، واختبارات شفهية، واختبارات منزلية (لمن يستخدمون قنوات عين)، وسيكون توزيع الدرجات وفق المعتمد في نظام نور.

ولفت وزير التعليم النظر إلى حرص الوزارة على المراجعة والتقييم المستمر للتعليم الإلكتروني، وقياس الممارسات التعليمية وتقديم الحلول التطويرية، وتطبيق المعايير العالمية لتجويد وتحسين التعليم عن بُعد، ومن ذلك السياسات والتشريعات.

ونوّه وزير التعليم بالتضحيات التي أظهرها المعلمون والمعلمات في منصة مدرستي، التي كشفت عن قصص مميزة في التواصل مع الطلاب والطالبات، مؤكداً أهمية التقويم المستمر من المعلمين والمعلمات للطلاب والطالبات في منصة مدرستي بشكل أسبوعي، بما يضمن نواتج تعلّم أفضل، داعياً لاستمرار جهود الأسر وأولياء الأمور في التهيئة النفسية والمعرفية للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات الفترية، والوقوف إلى جانبهم، بما يعزز الشراكة بين الأسرة والمدرسة.

وتطرق آل الشيخ إلى اهتمام وزارة التعليم بالشراكة والتكامل مع مؤسسات المجتمع، منوهاً بالشراكة مع النيابة العامة في توفير الحماية الجنائية لمنصات التعليم عن بُعد، والحفاظ على خصوصية المعلّم والمعلّمة والطالب والطالبة، وتعزيز السلوك الرقمي الإيجابي.

وتناول وزير التعليم الشراكة مع مؤسسة موهبة في دعم الموهوبين رغم ظروف جائحة كورونا، من خلال تدشين منصة التسجيل الموحدة للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في المملكة، التي تجاوز عدد المرشحين فيها أكثر من 75 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى الاهتمام بطلاب التربية الخاصة، من خلال المناهج الجديدة هذا العام، وتخصيص ثلاث محطات فضائية من قنوات عين لهم، إضافة لحضور لغة الإشارة في منصات التعليم، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، حيث وُقِّعت مؤخراً اتفاقية مع الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه "إشراق".