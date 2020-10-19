القوات العراقية تقتحم معقل داعش فى جزيرة كنعوص شمال تكريت

اقتحمت القوات العراقية المشتركة بدعم الدروع وإسناد جوى، اليوم الإثنين، جزيرة كنعوص فى قضاء الشرقاط شمال تكريت، التابعة لمحافظة صلاح الدين، بحثًا عن عناصر تنظيم داعش الإرهابى.





ووفقًا لوسائل إعلام محلية فى العراق، بدأت عملية الاقتحام بقصف جوى ومدفعى للجزيرة، أعقبه نصب جسر عائم على نهر دجلة لعبور الجنود والآليات إلى الجزيرة. وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، قال المقدم إياد الحورى، من شرطة قضاء الشرقاط، إن "القوات العراقية بدأت عند ظهر اليوم بالنزول إلى الجزيرة وتمشيطها بدقة، بحثًا عن عناصر تنظيم داعش الذين يتخذون من الجزيرة وكرًا لهم". وأشار الحورى إلى أن "الجزيرة تعد من أهم معاقل تنظيم داعش الإرهابى فى المنطقة الشمالية من محافظة صلاح الدين، وصولاً إلى محافظة نينوى، ومن ثم الصحراء الغربية المؤدية إلى الحدود السورية".

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