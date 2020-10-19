التجارة تستدعي 1,5 ألف مركبة نيسان لخلل في نافخ الوسادة الهوائية

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، عن استدعاء 1,588 مركبة نيسان “Armada” موديلات عامي 2014 و 2015.
وأوضحت أن الاستدعاء سببه خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حـادث، ما قد يتسبب في إصابة خطيرة.
ودعت الوزارة إلى التأكد من شمولية رقم هيكل المركبة من خلال الرابط هنا، والتواصل مع الشركة لاستبدال نافخ الوسادة مجاناً.
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