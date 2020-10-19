عون يبحث مع بومبيو مفاوضات ترسيم الحدود وإعادة إعمار بيروت

تلقى الرئيس اللبنانى، العماد ميشال عون، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بحثا خلاله العلاقات اللبنانية- الأمريكية المشتركة، والتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.





وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، شكر عون وزير الخارجية الأمريكى، على الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهل للتفاوض، مؤكدا أن لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته فى البر والبحر. وأبلغ الوزير الأمريكى الرئيس اللبنانى، إرسال بلاده مساعدات لإعادة إعمار الأحياء التى تضررت فى بيروت، نتيجة الانفجار، الذى وقع فى المرفأ فى 4 أغسطس الماضى.

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