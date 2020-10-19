بابا الفاتيكان يصلى من أجل نجاح مفاوضات ليبيا

ووفقًا لما نقلته بوابة الفاتيكان الإخبارية، قال البابا: "أصلى من أجل أى مفاوضات تجرى على المستوى الدولى، والتى ستحدد مستقبل جيد لليبيا".

وأشار البابا فرانسيس إلى أن الوقت حان بين أطراف النزاع فى ليبيا لأجل العمل على وقف العنف، والانتقال إلى حوار يساعد على تحقيق السلام والاستقرار فى البلاد.