فيديو.. الحج السعودية: 120 ألف شخص أدوا العمرة ولم نرصد إصابة واحدة بكورونا

وأضاف المداح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، اليوم الإثنين، أن هناك سلسلة من الإجراءات الاحترازية تضمن سلامة المعتمرين حتى العودة لمنازلهم.

وأوضح أن المرحلة الثانية من استقبال المعتمرين تتضمن 15 ألف معتمر، والمرحلة الثالثة ستكون 20 ألف معتمر وغالبيتهم سيكونون من خارج المملكة، لافتًا إلى أن هناك خطة احترازية حال ظهور أى إصابات.

وتابع: "120 ألف معتمر أدوا العمرة بدون حالة إصابة واحدة بكورونا، وفى حالة إصابة أى شخص هناك خطة للتعامل الفورى".