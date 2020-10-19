4 مسارات فى ساحات المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى 4 مسارات محددة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين فى جميع مداخل ساحات المسجد الحرام عبر عدة مناطق، الأولى : باب على -رضى الله عنه-، والثانية: مدخل أجياد، والثالثة: مدخل نفق كدى، والرابعة: الشبيكة، وحددت لكل منطقة رئيس موقع مدعوم بعدد من المراقبين، وذلك حسب المسارات المحددة والمخططة لهم والمعتمدة مسبقا لكل نقطة.





وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد العتيبى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الإدارة قامت بتوفير الجوّ المناسب للعبادة بكل طمأنينة وروحانية للمعتمرين من خلال تقديم كل ما يمكن لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة. وبيّن أن جميع منسوبى الإدارة كانوا موجودين فى كل المداخل والمسارات لضمان سير العمل بالشكل المطلوب، وتسهيلاً لحركة المعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك وفق تطبيق الإجراءات الوقائية و‏الاحترازية، واتباع التعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة منذ بداية جائحة فيروس كورونا. وقال العتيبى : سخّرت إدارة الساحات بالمسجد الحرام جميع إمكاناتها البشرية وطاقاتها وجميع السبل المساعدة لاستقبال الدفعة الثانية من المعتمرين فى سبيل تقديم أرقى الخدمات لقاصدى المسجد الحرام والمحافظة على ساحاته.

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