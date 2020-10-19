وزير الصحة التونسى : الوضع الوبائى يتزايد .. ونتخذ كافة الإجراءات 

وأضاف الوزير، فى تصريح لوكالة الأنباء التونسية، على هامش ملتقى نظم بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس حول "مكافحة سرطان الثدى فى ظل جائحة كورونا" - أن الوزارة بصدد تسخير إمكانياتها لاقتناء تجهيزات وسيارات إسعاف من أجل تعزيز المنظومة الصحية فى ظل انتشار الوباء، مؤكدًا أن تونس مدرجة ضمن 3 دول سيتم تمكينها من اقتناء لقاح ضد فيروس "كورونا" بعد التأكد من نجاحه والانتهاء من تصنيعه.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت - فى وقت سابق - تسجيل 5752 إصابة بفيروس "كورونا"، خلال الفترة ما بين 13 إلى 16 أكتوبر الجارى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للحالات الحاملة للفيروس التاجى إلى 40 ألفًا و542 مصابًا، فيما سجلت 114 حالة وفاة جديدة، رفعت العدد الإجمالى للوفيات جراء الإصابة إلى 626.