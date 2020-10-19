المحجوب : أجواء إيجابية سادت محادثات 5+5 العسكرية بجنيف 

كشف العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، أن محادثات 5+5 العسكرية، التى انطلقت فى وقت سابق من اليوم فى العاصمة السويسرية جنيف، سادتها أجواء إيجابية؛ لرسم خطوات تؤدى إلى قيام المؤسسة العسكرية بدورها، فى تحقيق الاستقرار.





وأشار المحجوب، إلى أن اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية بجنيف، بدأت فى لقاء مباشر لأول مرة، بعد أن كانت اللقاءات تتم بوسيط البعثة الأممية، حسبما أفادت قناة "الحدث". وأوضح المحجوب، أن الاجتماع أظهر مدى المسؤولية التى يتحلى بها الأعضاء، الذين فتحوا النقاش فى أجواء إيجابية حول مختلف التفاصيل، لرسم خطوات تؤدى إلى قيام المؤسسة العسكرية، بدورها فى تحقيق الاستقرار والأمن، باعتبار أن المسار العسكرى والأمنى هو الركيزة الأهم لتحقيق ما ينتظره الليبيون فى بلدهم، وهو أساس أى عملية استقرار مستقبلية تؤدى إلى توافق حقيقى ينهى الفوضى والانقسام.

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