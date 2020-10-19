أعلن التليفزيون الفلسطيني وفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر اصابته بفيروس كورونا.
وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة قد أعلنت أن الرئاسة والحكومة ووزارة الصحة الفلسطينية يتابعون عن كثب تطورات الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، والذى يعالج فى مستشفى هداسا عين كارم.
وأضافت الوزيرة الفلسطينية – بحسب وكالة وفا الرسمية - أن عريقات حُوِّل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التى يعانى منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات.
وأشارت إلى أن عريقات أصيب بالتهاب رئوى بعد إصابته بفيروس كورونا، وتابعت أن وزارة الصحة الفلسطينية على تواصل مع الأطباء المعالجين للدكتور عريقات لمعرفة التطورات على حالته الصحية أولاً بأول، متمنية أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل والتام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة صائب عريقات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.