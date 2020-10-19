الوزراء الكويتى يوافق على إجراء انتخابات تشريعية فى 5 ديسمبر

وأعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، عبر تغريدة على حسابه الرسمى فى "تويتر" أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة فى الخامس من ديسمبر كانون الأول المقبل، ولابد أن يوافق أمير الكويت على هذا المشروع حتى يصبح نافذا.

يذكر أن المادة الـ83 من الدستور الكويتى، تنص على أن "مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة الـ107، والأعضاء الذين تنتهى مدة عضويتهم تجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعى إلا لضرورة فى حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون".