مستشفى هداسا تستدعى عائلة صائب عريقات

وقالت دلال عريقات، لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، مساء الاثنين، إن "حالة الدكتور لا تزال حرجة، وفريق طبي دولى يشرف على حالته".

ودعت دلال عريقات، وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة بعد انتشار شائعات عن وفاة والدها القيادى الفلسطينى.

وكشفت الأنباء عن أن الأطباء فى مستشفى هداسا "عين كارم" الإسرائيلى استدعوا أفراد عائلة عريقات تحسبا لأى تطورات. وقال المستشفى فى بيان، صباح اليوم، إن تدهورًا قد طرأ على الوضع الصحى لعريقات ما استدعى تنويمه وربطه بأجهزة التنفس الصناعى.

ويتطلب علاج عريقات عناية طبية خاصة لأنه زرع رئة في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام 2017، مع معاناته من نقص المناعة، ما يؤثر على قدرته فى مواجهة الفيروس.