فيديو .. توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية بين الإمارات وإسرائيل

وخلال مراسم توقيع مذكرات التفاهم، قال وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوتشين، إن كلا من الإمارات وإسرائيل يمكن أن تتعاونا فى مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف منوتشين، أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستضع أسسا عظيمة للنمو الاقتصادى، كما ستسهم فى زيادة الحوار والتعاون.