”المسماري”: تركيا تقوم بعمل استفزازي وعدائي ضد المنطقة بالكامل  



قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، إن الأتراك يجهزون لعملية عسكرية بالقرب من منطقة سرت.

وأضاف "المسماري"، أن الأتراك يقومون اليوم بالتدريب على أحدث الأسلحة فى غرب ليبيا، وأن تركيا تنقل مجموعات مسلحة للجنوب الغربى لزعزعة الاستقرار، وكذلك نقل الأسلحة فى محيط شرق مصراتة، متابعا: "لا زلنا متمسكين جدا بوقف إطلاق النار ومبادرة القاهرة".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، أن تركيا تقوم بعمل استفزازى وعدائى ضد المنطقة بالكاملة، وتمدد التركى فى غرب ليبيا، بالإضافة إلى أن هناك وحدات الاستطلاع تركيا قامت باستهداف وحدات جديدة بمنطقة عقبة بن نافع، وتنقل أسلحة متطورة وأبراج للسيطرة الجوية، وكذلك نقل جنود أتراك وهذا عمل استفزاز وخطير يقوي مساعي الدول الشقيقة لإيجاد حلول للأزمة الليبية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية عرضتها فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الإثنين، أن هناك تدخلا سافرا من قبل تركيا فى ليبيا، بالإضافة إلى أن هناك مطالبة من الأتراك ببث مزيد من روح الفتنة والفُرقة من الشعب الليبى، وهذا مرفوض من قِبَل الشعب، ويستفزون وينتهكون وقف إطلاق النار، وهذه ضد رغبة المجتمع الدولى لوقف إطلاق النار.

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