قال معتصم أحمد جعفر، عمدة مدينة كسلا بالسودان، إن المدينة هادئة الآن، وما حدث فيها هو تعبير عن الرأي بوسائله المعروفة والمسيرة التي تم تنظيمها كانت سلمية.

وأضاف "جعفر" خلال تصريحات صحفية عرضتها فضائية " سكاي نيوز "، أن الحكومة لم تترك الحبل على الغارب وأكدت لأبناء قبيلة بني عامر أن الأمر تحت السيطرة مع التعهد بتطبيق القانون.

وأوضح أن كسلا مدينة قومية بكل قبائلها وكل أهلها، مؤكدا أن أمانة الحكومة تعهدت بأن القانون سوف يأخذ مجراه، مناشدا أهل كسلا بضرورة ضبط النفس.

في السياق نفسه أكد عمدة كسلا أن المطالب برفض إقالة الوالي السابق صالح عمار متروكة لرئاسة الجمهورية.

وأوضح أن الأمور تسير في سياق الأمن والاستقرار ووجود مصالحات لجميع رؤساء القبائل لولايات شرق السودان حتى يتم المؤتمر التشاوري، مؤكد أنه عقب هذا المؤتمر سوف تجف الأزمات بين القبائل.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمدة كسلا بالسودان: المدينة هادئة وما حدث فيها تعبير عن الرأي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.