المغرب: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا 14 يوما  



أعلن المغرب تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لـ 14 يوما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت معطيات وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 2721 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 173.632 حالة في المغرب

وأكدت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.866.549 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في مارس الماضي، مشيرة إلى تسجيل 50 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2928 حالة، بينما تم التأكد من 2591 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 143.972.

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