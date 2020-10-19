وأفاد مسؤول فى هيئة النزاهة لوكالة فرانس برس، أن نوفل العاكوب الذى أقالته بغداد على إثر غرق قارب فى نهر دجلة فى عيد الأم العام الفائت، مما أسفر عن مقتل 150 شخصا، اعتقل فى مدينته الاثنين.
وأوضح أن العاكوب قدم إلى المحكمة فى الموصل اليوم لتسوية دعوى أخرى ضده مقابل كفالة، لكنه قبض عليه من قبل فريق هيئة النزاهة بشأن أعمال فساد أخرى.
ويسكن المحافظ السابق فى إقليم كردستان منذ هروبه، وتتهم هيئة النزاهة العاكوب باختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع مسؤولين داخل محافظة نينوى التى تبلغ ميزانيتها 800 مليون دولار، بينما يعيش مئات الآلاف من النازحين خارج المحافظة.
وكانت الهيئة قد أعلنت قيامها بتأليف فريق تحقيق عالى المستوى للكشف عن مصير الأموال التى تمَّ اختلاسها، واعتقلت عددا من المسؤولين والموظفين فى ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.
والعاكوب كذلك متهم باختلاس 11.3 مليار دينار "9.4 ملايين دولار" من أموال مخصصة للنازحين فى محافظة نينوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال محافظ الموصل السابق فى العراق بتهمة اختلاس 64 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.