اعتقال محافظ الموصل السابق فى العراق بتهمة اختلاس 64 مليون دولار

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال المحافظ السابق للموصل بعد عام ونصف عام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين فى هذه المدينة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأفاد مسؤول فى هيئة النزاهة لوكالة فرانس برس، أن نوفل العاكوب الذى أقالته بغداد على إثر غرق قارب فى نهر دجلة فى عيد الأم العام الفائت، مما أسفر عن مقتل 150 شخصا، اعتقل فى مدينته الاثنين.

وأوضح أن العاكوب قدم إلى المحكمة فى الموصل اليوم لتسوية دعوى أخرى ضده مقابل كفالة، لكنه قبض عليه من قبل فريق هيئة النزاهة بشأن أعمال فساد أخرى.

ويسكن المحافظ السابق فى إقليم كردستان منذ هروبه، وتتهم هيئة النزاهة العاكوب باختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع مسؤولين داخل محافظة نينوى التى تبلغ ميزانيتها 800 مليون دولار، بينما يعيش مئات الآلاف من النازحين خارج المحافظة.

وكانت الهيئة قد أعلنت قيامها بتأليف فريق تحقيق عالى المستوى للكشف عن مصير الأموال التى تمَّ اختلاسها، واعتقلت عددا من المسؤولين والموظفين فى ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.

والعاكوب كذلك متهم باختلاس 11.3 مليار دينار "9.4 ملايين دولار" من أموال مخصصة للنازحين فى محافظة نينوى.