بومبيو : واشنطن سترسل مساعدات لإعادة إعمار بيروت

ووفقًا لبيان الرئاسة اللبنانية، جاء ذلك فى اتصال هاتفى مع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، مساء اليوم الإثنين، حيث استعرضا الجانبان "للعلاقات اللبنانية-الأمريكية والتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية".
وقال البيان إن الرئيس عون توجه بالشكر للوزير بومبيو على "الدور الذى تلعبه الولايات المتحدة كوسيط مسهل للتفاوض" فيما يخص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدًا أن لبنان "مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته فى البر والبحر".
وكان انفجار هائل هز مرفأ بيروت فى 4 أغسطس الماضى، بسبب انفجار 2750 طن من نيترات الأمونيوم المُصادرة منذ 6 سنوات تقريبًا من إحدى البواخر، والتى تم الاحتفاظ بها فى العنبر رقم 12 فى المرفأ، ما أحدث دمارًا هائلاً فى المرفأ ومحيطه وفى عدد من شوارع العاصمة ومستشفياتها.
وتسبب الانفجار فى سقوط 200 قتيلاً، بينهم رعايا عرب وأجانب وكذلك عناصر من القوى الأمنية اللبنانية، وأكثر من 6000 من الجرحى، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.
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