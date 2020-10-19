“محافظ الغاط” يطلق حملة “الصلاة نور”

الخليج – احمد الحيدر : أطلق محافظ الغاط منصور بن سعد السديري يوم أمس الاثنين ,حملة “الصلاة نور” والتي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس هيئة محافظة الغاط الشيخ فهد بن أحمد الطيار.

من جهته ثمن محافظ الغاط ما تقوم به الهيئة أنشطة وبرامج لتوعية المجتمع بأهمية الصلاة.

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