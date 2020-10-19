ترامب: السودان سيدفع 335 مليون دولار كتعويضات لأهالي ضحايا الإرهاب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمجرد إيداع مبلغ التعويضات.
وأضاف ترامب، في تصريحات مساء الاثنين: عندما يدفع السودان المبلغ لعائلات ضحايا الإرهاب سنرفع اسمه من قائمة دعم الإرهاب.
وأردف: السودان وافق على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأهالي الضحايا.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولَيْن أمريكيين قولهما: إن أمريكا والسودان اقتربا من التوصل لاتفاق يقضي برفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وذكر المصدران أن “الإعلان ربما قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وتسبب هذا الإدراج في خسائر بنحو 300 مليار دولار لهذا البلد الذي يعيش أوضاعًا اقتصادية بالغة التعقيد بعد الإطاحة بنظام الإخوان في إبريل 2019.
وقال مصدر سوداني اليوم الاثنين “مستعدون لدفع التعويضات لذوي ضحايا السفارة الأميركية.. وحمدوك: نتطلع إلى إخطار ترمب رسميا للكونجرس بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب”.
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