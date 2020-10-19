أثنى رئيس المجلس الانتقالى السودانى، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بخطوة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن رفع اسم السودان من قائمة العقوبات والدول الراعية للإرهاب، مؤكدًا أن الأمر "يعكس التقدير الكبير للتغيير التاريخى الذى حدث فى بلادنا".





كما أشادت وزيرة المالية السودانية برفع اسم الخرطوم من قوائم الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أنه "نتاج جهد كبير للحكومة الحالية". وقال وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح، إن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب يؤذن ببدء مرحلة جديدة، ونقلة كبيرة جدًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرهان : رفع السودان من قائمة الإرهاب يعكس تقدير كبير للتغيير التاريخى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.