حمدوك : حولنا الأموال التى طلبتها واشنطن لرفع اسم السودان من رعاة الإرهاب

أعلن رئيس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، أن بلاده حولت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات، التى يتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".





وقال حمدوك، فى كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين، إن بلاده حولت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتى الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا فى عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وقال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى وقت سابق اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سترفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد دفع الحكومة السودانية 335 مليون دولار تعويضات لعائلات الضحايا الأمريكيين، المتضررين من الإرهاب.

وأثنى رئيس المجلس الانتقالى السودانى، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على خطوة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن رفع اسم السودان من قائمة العقوبات والدول الراعية للإرهاب، مؤكدًا أن الأمر "يعكس التقدير الكبير للتغيير التاريخى الذى حدث فى بلادنا".

كما أشادت وزيرة المالية السودانية برفع اسم الخرطوم من قوائم الدول الراعية للإرهاب، معتبرة أنه "نتاج جهد كبير للحكومة الحالية".

وقال وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح، إن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب يؤذن ببدء مرحلة جديدة، ونقلة كبيرة جدًا.