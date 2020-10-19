26 وزيرًا.. رئيس وزراء الصومال يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الوزراء الصومالى محمد حسين روبلى، مساء اليوم الإثنين، تشكيل حكومته الجديدة، والتى ضمت 26 حقيبة وزارية، من بينهم وجوه قديمة وأخرى جديدة، بإجمالى 26 وزيرًا، و26 نواب وزراء و17 وزراء دولة.





ووفقًا لوسائل إعلام محلية فى الصومال، جاء من بين الوجوه القديمة نائب رئيس الوزراء مهدى غوليد خضر وزير المالية، وعبد الرحمن دعالى بيله وزير الخارجية، والسفير أحمد عيسى عود وزير الدستور، وأحمد جامع وزير التخطيط.

كما احتفظ عدد من الوزراء بمواقعهم، وهم: وزيرة الموانئ مريم أويس جامع، ووزيرة الصحة فوزية أبيكر، ووزير الثروة السمكية عبد الله بطان ورسمى، ووزير البترول عبد الرشيد محمد، ووزير الزراعة سعيد حسين عيد، ووزير النقل والطيران المدنى محمد عبدالله صلاد أومار.

أما الوجوه الجديدة، فقد شملت وزير الإعلام عثمان دوبى، ووزير الأمن حسن حندبى، وزير الداخلية مختار حسين أفرح، وزير العدالة عبد الله محمد نور، وزير التعليم عبد الله أبوكر حاج، ووزير الاتصالات عبدى شيخ أحمد روبلى، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية عمر على روبلى، ووزير الطاقة والمياه حسن عبدى نور ، ووزير الأشغال العامة محمد آدم معلم، ووزيرة المرأة وحقوق الإنسان حنيفة محمد إبراهيم، ووزير العمل دوران أحمد فارح .

يذكر أن الرئيس محمد عبدالله فرماجو كان قد عين المهندس محمد حسين روبلى رئيسًا لوزراء الصومال فى 17 من سبتمبر الماضى، وسط تحديات كبيرة تواجهها الحكومة الصومالية أبرزها إجراء الانتخابات بنظام الإقتراع غير المباشر نهاية العام الحالى.