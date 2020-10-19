الأردن : 35 وفاة و1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ارتفع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى الأردن إلى 38937 إصابة مؤكدة، فيما ارتفع إجمالى وفيات الوباء إلى 380 حالة، حسبما أعلنت وزارة الصحة فى عمان.
كما أكدت الصحة الأردنية تسجيل 94 حالة شفاء فى المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 24575 فحصًا معمليًا جديدًا، ليصل إجمالى عدد الفحوصات التى تم إجراؤها إلى 1593077 فحصًا حتى الآن.
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