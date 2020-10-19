الجيش اليمنى يشن هجوما على مواقع للحوثيين بمديرية دمت

شنَّ الجيش الوطنى اليمنى مسنودا بالمقاومة الشعبية، هجوماً واسعاً استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى مديرية "دمت" بمحافظة "الضالع" جنوبى اليمن، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية فى صفوف الميليشيا.





وقال مصدر عسكرى يمنى فى تصريح للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية: إنّ الجيش هاجم مواقع الميليشيا الإرهابية فى منطقة محقن والمضراب والعرفاف وصولاً إلى الخط العام جنوب مديرية دمت ومنطقة سوُن والرحبة غرب مريس بالمحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا، فيما تمكَّن الجيش اليمنى من تدمير عربة وعدد من الأطقم القتالية التابعة للمليشيات، واستعادوا كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفى ذات السياق، استهدفت مدفعية الجيش الوطنى اليمنى مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثى فى منطقة نجد القرين وجبل التهامى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصرها وتدمير عدد من المعدات القتالية.