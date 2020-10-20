وسائل إعلام : دوى انفجار كبير فى عفرين بريف حلب شمال سوريا

أعلنت وسائل إعلام سورية، سماع دوى انفجار كبير فى عفرين بريف حلب فى شمال سوريا، مساء اليوم الإثنين، وسط أنباء عن قصف تركى استهدف مخيم عين عيسى والطريق الدولى، حسبما نقلت شبكة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وكانت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أكدت أنباء عن انسحاب القوات التركية من نقطة المراقبة الـ9 فى منطقة إدلب، والتى حاصرها الجيش السورى. كما أشارت الأنباء إلى أن نقطة المراقبة التركية فى مدينة مورك بمحافظة حماة السورية شهدت حركة غير اعتيادية، حيث سجل دخول آليات مكونة من شاحنات وعربات نقل جنود إليها.

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