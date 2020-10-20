وذكر جهاز الأمن العام اللبنانى، فى بيان مساء اليوم الاثنين، أن اللواء إبراهيم أجرى الفحص المخبرى "بى سى آر" قبل مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن، ليتبين أن النتيجة إيجابية بما يعنى إصابته بالفيروس.
وأضاف البيان أن اللواء عباس إبراهيم سيتأخر فى العودة إلى بيروت، وأنه ألغى الاجتماعات التى كان من المقرر أن يعقدها فى العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا أنه فى حالة صحية جيدة.
ويعد جهاز الأمن العام اللبنانى أحد الأجهزة الأمنية البارزة فى لبنان ويكتسب طابعا معلوماتيا، كما أن مديره العام الحالى عباس إبراهيم من كبار الشخصيات المقربة من رئيس مجلس النواب نبيه برى، وسبق له تولى مهام ذات طابع سياسى لاسيما فى ما يتعلق بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين المختلفين فى الأزمات السياسية وملفات تشكيل الحكومات وغيرها، وقيامه بجولات خارجية سياسية موفدا من السلطات اللبنانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة مسئول أمنى لبنانى بارز بكورونا خلال زيارته واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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