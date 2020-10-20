السودان يأمل فى إعفائه من 60 مليار دولار ديون خارجية

جاء ذلك فى حديث للتلفزيون الرسمى، بعدما وعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، برفع السودان من القائمة التى تمثل عقبة رئيسية أمام استفادته من المؤسسات الدولية.
وكان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أشاد بتصريحات ترامب، بشأن استعداد رفع واشنطن اسم الخرطوم عن قائمة الإرهاب.
وفى أول تعليق له، قال البرهان: "أود أن أعبر عن عظيم تقديرى وتقدير الأمة السودانية للرئيس دونالد ترمب وللإدارة الأمريكية لإقدامهم على اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التى ترعى الإرهاب".
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