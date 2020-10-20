وأضاف أمير الكويت، فى افتتاح الدور التكميلى لمجلس الأمة، أن الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلى الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان. كما أكد على الاستمرار على نهج الأمير الراحل والتزامنا بالديمقراطية والدستور ودولة القانون. كذلك، أعرب عن تقديره لمشاعر الشعب الكويتى إثر رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لافتاً إلى أن الكويتيين جسدوا الرباط الوثيق مع القيادة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير الكويت: الوحدة الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة الأخطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.