أكدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، على أن وضعه الصحي مستقر.
وأضافت عائلته في تصريح لوكالة أنباء "وفا" الرسمية أنه ما زال في العناية المكثفة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.
وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أفادت مراسلة RT بأن إدارة مستشفى هداسا عين كارم طلبت من عائلة عريقات الحضور لرؤيته، بعد تدهور صحته للمرة الثانية.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية قد نقل يوم الأحد إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عائلة صائب عريقات تعلن استقرار حالته الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.