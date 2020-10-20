اقتحام سجن وتحرير 900 سجين في الكونغو

قال رئيس بلدية بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن مسلحين حرروا نحو 900 سجين بالبلدة في هجوم منسق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موجها أصابع الاتهام إلى جماعة إسلامية متشددة تنشط في المنطقة.

وقال رئيس البلدية موديستي باكواناماها، إنه لم يتبق سوى 100 سجين من بين أكثر من ألف بعد الهجوم المنسق على سجن ”كانجباي“ المركزي وعلى معسكر الجيش الذي يحميه.

وأضاف: ”للأسف تمكن المهاجمون -الذين جاؤوا بأعداد كبيرة- من تحطيم البوابة بمعدات كهربائية… نعتقد أن هذا من فعل القوات الديمقراطية المتحالفة“.

والقوات الديمقراطية المتحالفة جماعة أوغندية مسلحة تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينيات، وقتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية عام 2019 وفق أرقام الأمم المتحدة رغم الحملات العسكرية المتكررة التي تهدف للقضاء عليها.