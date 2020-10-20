امير الكويت: الوحدة الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة الأخطار

افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء دور الانعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، وذلك في تمام العاشرة والنصف صباحاً.

وقال سموه في كلمته: «الوحدة الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة الأخطار، الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان».

وأكد صاحب السمو على استمراره على نهج الأمير الراحل والالتزام بالديمقراطية والدستور ودولة القانون.

وأضاف «كونوا على ثقة كاملة بأن كويتنا الغالية ستظل دوماً بعون الله دار عز وأمان ورخاء» من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم: «نتطلع إلى مجلس جديد يضع يده على الجروح المفتوحة ليداويها لا لينثر الملح عليها، وأمام مجلس الأمة القادم تحديات وملفات لا تحتمل التأجيل».

وأضاف الرئيس الغانم: «نحن على مشارف انتهاء الفصل التشريعي الـ 15، ليتم المجلس عمره الدستوري كاملاً، هذا أمر لم يحدث منذ 20 عاماً». وتابع: «المجلس أتم مدته بفضل القيادة الحكيمة رغم التصعيد السياسي الذي شهد عدداً غير مسبوقاً من الاستجوابات».