وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

طرح مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض وظائف صحية لحديثي التخرج من حملة الدبلوم فما فوق بمسميات فني أشعة، وأخصائي خدمات طبية طارئة. وأوضح المستشفى شروط التقديم ومنها الحصول على شهادة دعم الحياة الأساسي BLS، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: فني أشعة: أضغط هنا أخصائي خدمات طبية طارئة : أضغط هنا

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