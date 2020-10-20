رئيس الوزراء الكويتى: ملتزمون بسياسة خارجية راسخة على نهج الأمير الراحل

وأضاف الصباح، خلال كلمته أمام مجلس الأمة، أننا ملتزمون بسياسة خارجية راسخة على نهج الأمير الراحل، مشيرًا إلى أن الكويت ستبقى ساعية للسلام وستواصل جهود حل الخلاف الخليجى.

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