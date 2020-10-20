وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت تقديم ثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة البشير، وهى تشكيل محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة فى السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء جلسة محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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