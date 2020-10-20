وحدة لـ”الجيش الوطني الليبي” في استعراض للقوة القتالية

استعرضت إحدى وحدات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، قدراتها القتالية بمشاركة نحو 450 آلية وحوالي 2000 جندي.

وتظهر صور هذا الاستعراض العسكري الذي نفذه اللواء 128 معزز، عربات "تايوتا" مسلحة أدخلت عليها تعديلات مختلفة، وجهزت بمجموعة متنوعة من الأسلحة، مثل مدافع الدوشكا السوفيتية عيار 12.7 ملم، والصينية من طراز دابليو 85، ومدافع 14.5.

كما شاركت في هذا العرض العسكري الذي شمل تنفيذ عمليات رماية، أعداد كبيرة من العربات المدرعة، وكذلك معدات ثقيلة مثل مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع عيار 122 ملم، ودبابات "تي – 55" من بقايا جيش النظام الليبي السابق.

كما رصد خبراء وجود أنظمة إطلاق قذائف صواريخ متعددة محمولة على شاحنات، يعتقد أنها من طراز "في إن – 11".