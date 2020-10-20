السودان: تحملنا شرور النظام السابق والخروج من قائمة الإرهاب كان من أولويتنا

وأضافت على، وفقا لشبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أنه يوم سعيد للسودان بعد رفعه من لائحة الإرهاب، مؤكدة أنه سيتم العمل على إصلاح قطاع البنية التحتية، كذلك وقف الاستدانة وسداد ديوننا.

كما أكدت وزيرة المالية السودانية، أنه سيتم صياغة قوانين جديدة للاستثمار.

وكشفت تقارير إعلامية، أن السودان والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى اتفاق لإزالة اسم الخرطوم من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والإعلان الرسمي قد يتم خلال أيام.